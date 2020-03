Trues med mellom fem og ti års fengsel

Nyheter

Vi får akkurat kontakt med 34 år gamle Eva Marie Stensland i det hun våkner rundt klokka åtte lokal tid i Peru. Hun sier hun ikke kan snakke med oss på telefonen fordi hun helst ikke vil vekke de tre andre som fortsatt sover på rommet de nå sitter isolert på. Eva Marie er innesperret på hostellet, sammen med en rekke andre utlendinger, av frykt for at de skal bidra til å spre koronasmitte. Eva Marie har i et intervju, gitt til media på torsdag, sagt at det skal være to personer inne på dette hostellet som er smittet av koronaviruset.