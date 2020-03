Tre nye tilfeller av korona i Rauma

Nyheter

Dette framgår av en pressemelding fra Rauma kommune lørdag formiddag.

- De tre nye tilfellene har vi vært forberedt på, siden sannsynligheten for smitte hos disse personene har vært høy, og vi har god oversikt over smitteforløpet til disse. Vi følger dette opp med smittesporing og de er satt i isolasjon, samt at flere personer i tilknytning til de smittede er i karantene, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i pressemeldinga.

To av de tre siste tilfellene er personer fra det samme reisefølge som en av de tidligere smittede, som har vært på ferie i Østerrike. Det siste tilfellet har en tett relasjon til en av de som allerede har fått påvist smitte.