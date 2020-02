J.O. Moen får det første oppdraget

Nyheter

Det er raumafirmaet J.O. Moen AS som har fått jobben med utgraving og ferdigstilling av tomta til nedestasjonen til Romsdalsgondolen. Det ble kjent under pressekonferansen fredag formiddag og daglig leder Oddbjørn Vassli i Romsdalen AS kunne fortelle at J.O. Moen trakk det lengst strået og får jobben til en pris av 2,5 millioner kroner. Byggestart er planlagt til 16. mars.