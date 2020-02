Norske reisende fortsatt strandet på Gran Canaria

Nyheter

Over 2.000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene.

Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt. Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt natt til mandag at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen.

Til NTB opplyser presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian at de følger situasjonen nøye, men inntil videre står flyene. Situasjonen vurderes på et møte mandag.

– Været er fortsatt veldig ustabilt og vil være det utover dagen, sier han.

Før flyene kan lette må de gjennom en sikkerhetssjekk, understreker Hjørnholm.

Det samme gjelder flyene til SAS, opplyser selskapets pressesjef John Eckhoff. Ingen av selskapets fly vil ta av foreløpig.

– Det er ustabilt vær, så flyplassen kan bli stengt igjen, forteller Eckhoff til NTB.

Flyplassene ble stengt lørdag, og søndag kom en ny sandstorm inn over Gran Canaria.

Til sammen ble åtte flyplasser på øygruppen stengt. Flyplassoperatøren Aena har opplyst at 822 flygninger så langt er påvirket.

Sandstormen forårsakes av en kombinasjon av vind og sandstøv fra Sahara, et værfenomen som kalles calima.

