Raumas arbeid med psykisk helse vekker oppsikt

– I stedet for å klage over manglende ressurser, så prøver vi oss fram for å se om vi får det til. Og det får vi også anerkjennelse for. Det er veldig godt, sier kommunepsykolog Lisbet Bang Riecke, som er avdelingsleder for Psykisk helse & mestring. Hun har sammen med alle som jobber i psykisk helse hatt en prosess omkring reorganiseringen av det psykiske helsetilbudet i Rauma.