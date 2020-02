Nyheter

Under ei pause i kommunestyremøtet onsdag vart eg fortalt at Alf Hanekamhaug var gått bort. Dette var ei svært trist beskjed å få, sjølv om eg godt kjente til Alf sin høge alder og helseproblema hans.

Eg har kjent Alf i heile mitt voksne liv. Første gongen vi møttest var i 1961, oppe på Trollstigresturanten han var styrar for. Det var ei stor gruppe med ungdom frå Gjermundnes landbruksskule som var der på besøk. Alf var den tida også ordførar i Grytten, og han orienterte både om Trollstigen, fjellet, reiselivet og kommunen.

Ved det første kommunevalget for Rauma var Alf Hanekamhaug Senterpartiet sin ordførarkandidat. Han vart ikkje ordførar, men han representerte partiet på ein framifrå måte som gruppeleiar både i formannskapet og i kommunestyret. Ved neste valg så trekte han seg ut av aktiv politikk, men han har heile tida arbeidd for, og hatt mange ulike roller i Rauma Senterparti.

Alf var ein dyktig garbrukar som satsa på moderne utstyr og drift. Han bygde stor sauefjøs, og var i mange år kommunens største saueprodusent, og han bidro sterkt til å organisere saueavlen her.

Han tok også på seg leigekjøyring for andre, som den tida ikkje hadde så stor maskinpark som idag.

Alf var også sterkt inne i arbeidet med drift og utvikling av reiselivet i kommunen.

Utover på 1970-talet var han styreformann for Rauma kommunale kraftverk. Dette var i den mest hektiske striden om framtida til Raumavassdraget. Det er sikkert få som idag forstår kor viktig rolle og godt arbeid Alf gjorde for at resultatet vart så bra til slutt.

Den største innsatsen og det flest er kjent med, er nok arbeidet Alf gjorde som sjef for Arbeidskontoret i Rauma. I denne jobben spela han ei viktig rolle med tilrettelegging og nye arbeidsplasser i kommunen vår. At det ofte var andre som tok mykje av æra for dette arbeidet brydde han seg lite om, det var resultatet som betydde mest for han.

I åra mine som ordførar hadde eg ofte kontakt med Alf. Han gav gode råd og kom med framtidsretta forslag.

Men det var etter at helseproblem gjorde Alf mindre mobil, at mine band til han og heimen hans vart sterke. Eg fekk ofte telefon om ting han var oppteken av som vi snakka lenge om, og som regel enda samtalen med denne beskjden. «Du får ta ein tur så vi finn ut av dette». Når vi hadde gjort ein avtale og eg kom til Hanekamhaug, så stod ofte kaffen klar og nysteikte vaflar var på bordet.

Samtalane vi hadde ved kjøkkenborde var ofte lange, men vi diskuterte nesten aldri, for vi var enig om det meste.. Men eg følte av og til at det vart litt rått parti fordi Alf hadde mykje meir kunnskap enn eg. Alf held fleire Osloaviser som han las dagleg, og han hadde bestemte meininger om det som skjedde i samfunnet og i politikken, både lokal, nasjonalt og også utenriks.

Også etter at Alf måtte flytte på sjukeheim og Helsehuset så besøkte eg han ein del, om ikkje så ofte som eg burde. Heilt til mitt siste besøk no i januar var han like oppteken av ting som skjedde, og ting som hadde skjedd for mange år sidan.

Alf var sterkt oppteken av familien sin og stolt av den. Eg spurde korleis han hadde hatt det i jula.

«Framifrå, eg var heime på Hanekamhaug og feira der saman med mine næraste».

Alf måtte leve dei siste åra som enkemann, og han la ikkje skjul på at saknet av kona var stort. Og når han fortalde om «Jennysteinen» så pressa tårane på hos oss begge.

At Alf hadde bestemt at hans utgang frå livet ikkje skulle få stor merksemd og sermoniar, var heilt i tråd med hans beskjedne væremåte.

Eg vil takke Alf Hanekamhaug for alt han har betydd for meg og heile Raumasamfunnet.

Fred over ditt gode minne Alf.