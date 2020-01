Fylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering

Nyheter

Fra før har Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp sagt klart og tydelig at partiet bør gå ut av regjeringen. Nå får han følge av Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, Johan Aas i Innlandet Frp og Dagfinn Henrik Olsen i Nordland Frp, skriver Aftenposten.

– Nok er nok. Jeg mener Frp nå bør gå ut av regjering, sier Sve.

– Det er like greit å gå ut av regjering nå. Frp er blitt dolket i ryggen på en slik måte at vi ikke lenger kan snakke om noe samarbeid med de andre partiene, sier Aas.

– Nok er nok. Det er ikke heldig for noen av partene i regjeringen at dette fortsetter, sier Olsen.

Ni vil ut

Flere fylkesledere sier også til TV 2 søndag at tiden er inne for å forlate regjeringen. Ifølge fjernsynskanalen sier ni stortingsrepresentanter at Frp må ut av regjering, mens fire mener partiet må bli og heller finne en løsning. De øvrige 13 har ingen mening eller vil ikke flagge den.

Fremskrittspartiet har til sammen 26 representanter på Stortinget.

– Aldri vært nærmere exit

Fylkesleder i Trøndelag Frp Tommy Skatland sier til VG at fylkeslaget ligger på cirka 50–50 når det kommer til å forbli i eller forlate regjeringen.

Også fylkesleder Bente Thorsen i Rogaland Frp sier til VG at tilbakemeldingene hun har fått fra fylkeslaget går begge veier, noen vil bli i regjering, andre vil gå.

Frps fylkesleder i Vestfold og Telemark Frode Gaasland Hestnes sier til avisen at det er vanskelig å si noe om partiets vei videre.

– Vi har lokallag som mener både det ene og det andre hos oss. Strikken er tøyd langt, kanskje for langt til at det er mulig å gjøre noe med. Vi har nok aldri vært nærmere en exit enn det vi er nå, sier Hestnes.

