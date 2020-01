Ferjesambandet var innstilt på grunn av uvær

Nyheter

Onsdag klokka 16.50 meldte Fjord1 at været stanset trafikken over Langfjorden:

Fv 64: Fergesambandet Åfarnes - Sølsnes er innstilt på grunn av værforholdene. — Vegtrafikksent. midt (@VTSMidt) January 8, 2020

Like før klokka 17.30 kom melding fra Fjord1 via SMS om at det igjen var normal trafikk i sambandet.

I et værvarsel gjengitt på yr.no, skal vinden avta utover onsdagskvelden: "Fra onsdag formiddag er det ventet lokale vindkast på 30-37 m/s fra en sørvestlig retning. Sent onsdag kveld minkende, først i sør."

Her er det lokale værvarselet for Åfarnes, som forteller at vinden skal minke etter klokka 18.