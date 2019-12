Reiselivsnæringa har valgt ny kurs

Nyheter

Julefreden senket seg akkurat i grevens tid for styret og medlemmene i Romsdal Reiseliv og Handel (RRH). Etter et særdeles turbulent år, med nytt styre og styreleder, interne stridigheter om organisering, arbeidsoppgaver, finansiering og en langtidssykmeldt turistsjef var mandagens ekstraordinære årsmøte imøtesett som et etterlengtet vendepunkt