Trenger mer gods for å starte godstogdrift

Det er daglig leder i Romsdal Regionråd, Alf Reistad, som i en pressemelding kommer med henstillingen til vareeiere og transportører.

«Fortsatt krever Green Cargo en større sikkerhet for å starte opp med daglig godstransport mellom Åndalsnes og Alnabru. Vi går derfor nå ut i markedet og henstiller alle vareeier og transportører som kan tenke seg å benytte Raumabanen, om å ta kontakt med ordføreren i Rauma eller Romsdal Regionråd. Det er avgjørende viktig å komme raskt i gang for å kunne dra full nytte av den økonomiske støtteordningen som regjeringen nå har innført», skriver Reistad i pressemeldingen.

Han skriver videre at godstogselskapet Green Cargo har søkt om, og fått innvilget, slot-tider for å kunne betjene godstransporten mellom Åndalsnes og Alnabru. Det er planlagt et godstog i hver rett på hverdager fra våren 2020. Selskapet har i bestilling et såkalt duo-lokomotiv som kan gå på både diesel og strøm for minst mulig klimaavtrykk.

Regjeringen har lansert en treårig støtteordning for mer godstransport på bane i Norge, og det er denne ordningen godsoperatøren på Raumabanen må utnytte, mener Reistad.

I den samme pressmeldingen skriver Yvonne Wold at «Vi er nærme en ny oppstart på Raumabanen, men signalene etter møtet i Jernbanedirektoratet i november er at Green Cargo fortsatt trenger garanti på noe mer volum før de kan starte opp igjen godstransporten gjennom Romsdalen. Vi har tatt initiativet til et nytt møte mellom de aktuelle aktørene sammen med Jernbanedirektoratet rett over nyttår.»

Green Cargo hadde siste avgang med godstog på Raumabanen 6. desember 2018.