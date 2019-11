Ny legevaktordning med legesjekk via dataskjerm

Nyheter

Den nye legevaktordningen kommer som et resultat av at fastlegeordningen er under hardt press. De sju legene som har legevakt i Rauma går sammenhengende vakter på mellom 16 og 24 timer de dagene de har legevakt, og dette har gitt helt uholdbare arbeidsforhold, ifølge kommunelege Jon Sverre Aursand.