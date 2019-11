Mistenker promille, får holde førerkortet beslaglagt

Nyheter

Det var like før midnatt tidlig i oktober at politiet fikk melding om et trafikkuhell i Rauma. Da politiet ankom stedet, fant de siktedes bil krasjet.

Tre kvarter seinere ankom politiet siktedes adresse, og fant mannen synlig beruset. Siktede blåste til over lovlig verdi på alkometeret.

Mannen benekter å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand og mener noen andre må ha kjørt bilen.

Politiet inndro førerkortet, og mannen har motsatt seg fortsatt beslag. Politiet har derfor bedt om rettens kjennelse for å holde mannens førerkort beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort.

Nylig ga Romsdal tingrett påtalemyndigheten medhold i at de kan holde førerkortet beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 7. mai 2020.