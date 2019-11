– Innovasjonsfestival for hele Møre og Romsdal

Nyheter

Etter en lang dag med tettpakket program åpnet den femte Innovasjonsfestivalen i Trollsalen i Rauma kulturhus "med et smell", som Ane Marte Hammerø uttrykte det. En rytmeglad, ung gjeng med trommiser i "March Attack" sørget for å minne publikum i en nesten fullsatt konsertsal om at de var deltakere på en festival og ikke på en alminnelig, traurig næringslivskonferanse.