Da er elvene i Rauma friskmeldt

Nyheter

Elvene i Raumaregionen har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 40 år.

Etter behandling og fem år med karantene, kan man nå fire at behandlingen har vært vellykket. Mattilsynet konkludere i dag at elvene kan friskmeldes basert på de siste prøvene tatt nå i oktober.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og fylkesmann Rigmor Brøste er også med på markeringen av det som kan bli en av de store feiringsdagene i villaksåret 2019.

Det er seks elver i Raumaregionen som nå er friskmeldt; Raumavassdraget, Innfjordelva, Hensvassdraget, Skorga, Breidvikelva og Måna.

-Bekjempelsen har vært en suksess og det er all grunn til å berømme nåværende og tidligere ministre for denne storstilte satsingen. Dette, sammen med kalking av sure elver på Sør- og Vestlandet, har virkelig vært et krafttak for laksen, sier en fornøyd generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, i en pressemelding.

Han feirer dagen sammen med ildsjeler fra Rauma og de andre elvene i området.