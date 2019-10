Nyheter

– Det har vært litt krøll med tanke på avfallshentinga, siden vi har lagt om hentefrekvensen i henhold til kalenderen som ble sendt ut, forteller informasjonsrådgiver Arne Buseth i RIR til Åndalsnes Avis.

Siden ikke alle de nye avfallsdunkene har blitt satt ut ennå, har mange tolka det slik at den nye kalenderen kun gjelder for folk som har fått dunker. Dette stemmer ikke. Buseth innrømmer at kommunikasjonen har vært for dårlig.

– Det har åpenbart ikke blitt kommunisert godt nok, siden folk satte ut sekker selv om det ikke ble henta forrige uke, og jeg skjønner godt at folk reagerer, sier han.

Grunnen til at sekkene har blitt liggende er fordi det bare er én bil som henter avfallet i Rauma.

– Bilen kan bare ta med seg en type avfall, så det betyr at den ikke kan plukke opp restavfall den uka den henter matavfall, forklarer Buseth og legger til at det ikke har vært noen problemer rundt selve hentinga.

– Renovatørene har gjort det de har blitt bedt om, og jobben har blitt gjort slik den skal være. Så snart alle dunkene er på plass burde ting være i orden. Problemet har vært kommunikasjonen rundt hentinga, sier han.

Nådde ikke ut til alle

Forrige uke kom RIR med en presisering der de opplyste om at kalenderen de sendte ut gjelder for alle, ikke bare de med nye dunker. Denne ble også sendt ut som tekstmelding til alle abonnentene i områdene uten dunker, men den gikk kun til regningsmottaker.

– Det betyr at om man er leietaker, bor i et borettslag, har hemmelig nummer eller om telefonen er dekket av arbeidsgiver kan det hende man ikke får disse, sier Buseth.

– Kunne dere ikke bare sendt meldingen i posten?

– Dekningsmessig er det lite som slår utsendelser i posten, det ser vi av erfaring. Problemet denne gangen var at da ville meldinga ha kommet for seint. Vi ble klar over problemstillinga mandag i forrige uke, og da hastet det med å få den ut. Vi har forsøkt å nå ut med informasjon om at folk skulle følge kalenderen, men hadde ikke forutsett at folk ville koble det så sterkt til det med dunkene.

Fra ytterkanten og innover

I skrivende stund er det Åndalsnes sentrum og Veblungsnes som ennå ikke har fått de nye dunkene. Buseth forteller at de vil komme enten denne uka eller neste uke.

– Da skal alle standardabonnement, de med vanlige dunker, ha dem på plass. Etter det blir det noe opprydding med bytte av dunker som er for små og slike ting. Vi begynte i ytterkanten av kommunen og har jobba oss innover. Derfor er det de mest sentrale og tettbygde strøka som er igjen til slutt, sier han, og kommer med noen råd til hvor man skal plassere de nye dunkene.

– Man bør tenke over om man ønsker å ha dem framme på tømmeplassen fast, eller en annen plass der de står mer skjerma. Om man har bedre plass er det også muligheter til å bygge et leskur å sette dem inn i.

Han anbefaler også de som bor i vindfulle områder om å sikre dunken med, for eksempel, et tau.

– Da er det viktig at man husker å løsne den på tømmedagen. Slik slipper renovatøren å bli stående og fikle med blåknuter. Man får prøve seg fram og se hva som passer best på ens egen eiendom, sier han og legger til at de også har lagt ut noen tips på hjemmesida deres.