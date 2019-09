Mandag starter rettssaka i Oslo tingrett

Nyheter

Mandag barker det Åndalsnes-baserte spillselskapet Norsk Lotteri AS sammen med staten om pengespilloven i en fem dager lang rettssak i Oslo tingrett.

Vil spillmonopolet til livs: Møter Staten i retten Norsk Lotteri, med Ottar Dalset i spissen, har stevnet staten for å få lov til å drive med lotteri- og spillvirksomhet.

Selskapets leder Ottar Dalset har saksøkt Kulturdepartementet for ikke å ha fått konsesjon til å formidle pengespill i Norge. Begrunnelsen for avslaget er den norske enerettsmodellen.

I dag er det kun statseide Norsk Tipping og Norsk Rikstoto (trav og galopp) som har lov til å drive pengespill i Norge.

Norsk Lotteri AS hevder i sitt sluttinnlegg til tingretten at den norske eneretten strider mot EØS-avtalen.

– Uegnet

Ifølge EØS-avtalen må en enerettsmodell oppfylle tre vilkår for å være legitim – den må oppfylle legitime formål, modellen må være egnet til å tjene disse formålene og modellen må være nødvendig for å oppnå aktuelt beskyttelsesnivå. Den norske enerettsmodellen bryter disse vilkårene, anfører selskapet.

– Staten kan ikke sannsynliggjøre at enerettsmodellen er egnet til å oppnå formålet om å motvirke negative konsekvenser av pengespill, og den kan ikke sannsynliggjøre at Norsk Tipping i fremtiden «vil kunne kanalisere norske spillere bort fra uregulerte aktører». Enerettsmodellen er derfor uegnet, konkluderes det i innlegget.

Selskapet vil at staten isteden skal innføre en lisensmodell som åpner for private, kommersielle spillselskaper, og mener en slik modell vil gi et like godt beskyttelsesnivå, uten å være like inngripende som en enerettsmodell.

På vitnelisten står blant annet spillgründerne Jan Svendsen og Morten Klein. Begge har tjent seg søkkrike på å operere utenfor det norske spillmonopolet gjennom en årrekke, skriver VG.

Avviser lisenssystem

Regjeringsadvokaten, ved Magnus Schei, avviser påstandene om brudd på EØS-retten.

Staten er ikke enig med saksøker om at enerettsmodellen ikke er egnet til å motvirke negative konsekvenser av pengespill, skriver han i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett.

«Statens regulering har (...) klart å ivareta ovennevnte formål på en balansert og konsistent måte, herunder å begrense omfanget av spillavhengighet, forebygge kriminalitet og misligheter og hindre at drift av pengespill er en kilde til privat profitt», skriver Schei.

Han avviser at et lisenssystem vil klare å ivareta de samme hensynene.

«Staten fastholder (...) at enerettsmodellen er det eneste reguleringsregimet som sikrer det ønskede beskyttelsesnivået», skriver Schei.

Rettssaker i kø

Rettssaken er bare én i en rekke av søksmål som private pengespillselskaper har anlagt mot staten den siste tiden. Alle med mål om å utfordre det norske spillmonopolet.

I midten av august tapte Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association en sak mot det norske pengespillbetalingsforbudet. Selskapet gikk til sak mot staten for å ha stoppet utbetaling av gevinster til spillere i Norge. Bak organisasjonen European Gaming & Betting Association står en rekke av Europas mektigste spillselskaper, som Betsson Group og Kindred Group, som eier Unibet.

I oktober starter en rettssak der selskapet Trannel International Ltd har saksøkt Norge for vedtak som er gjort at Lotteritilsynet. Trannel er eid av Kindred. Trannel står også som eier av blant annet Unibet.

Den tredje rettssaken er knyttet til deler av søksmålet fra Entercash som ble tatt ut av den opprinnelige rettssaken i sommer.

(©NTB)