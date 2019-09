Tiltalt for innførsel og salg av narkotika og doping

Nyheter

Ifølge tiltalebeslutningen mener påtalemyndigheten at han i november 2018 og januar 2019 innførte testosteron og nandrolone fra Kina. Stoffene går under kategorien dopingmidler. Han er også tiltalt for å ha solgt stoffene til person i Oslo. Begge tiltalepunktene handler om brudd på straffelovens §234, første ledd; for ulovlig å ha innført dopingmiddel. Strafferamma er fengsel inntil to år.