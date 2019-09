Lars Olav Hustad: - Gratulerer til SV med et flott valgresultat

Nyheter

Høyre er foreløpig det nest største partiet i Rauma. Lars Olav Hustad (H) gratulerer SV med et flott valgresultat:

- Vi ser en trend i hele landet med at Høyre går tilbake. Vi hadde håpet på litt mer, men det er ett av de aller beste valgresultatene til Høyre i Rauma. Vi hadde et brakvalg for fire år siden.

- Er det vemodig?

- Jeg har hatt åtte flotte år og fått gjort og gjennomført mye, så livet går videre. Har et ganske realistisk forhold til det. Resultatet var ikke helt uventet, men at SV skulle gjøre et så sterkt valg var likevel overraskende. Vil gi SV honnør for å ha drevet en god valgkamp, og gratulerer SV som valgvinnere.