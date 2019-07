Nyheter

Det opplyser politiet tirsdag.

Rojek ble funnet omkommet rundt klokka seks fredag morgen av mannskapene på et redningshelikopter som var satt inn i søket. Funnstedet var på rundt 1500 moh. i et område mellom Langrabbpiken (1506 moh.) og Storkalkinn (1880 moh.).

Politiets undersøkelser viser at den omkomne har falt i forbindelse med forberedelser til et basehopp med wingsuit, fra et lite brukt punkt i retning inn mot Storkalkinn.