Rød faregrad ved Veslemannen

Nyheter

Klokka 14.25 fredag ettermiddag kom meldingen fra politiet i Møre og Romsdal om at faregrden ved Veslemannen er hevet til rødt. Det betyr ferdselsforbud og evakuering for tredje gang hittil i år.

- Politimesteren har iverksatt ferdsels- og oppholdsforbud i området. Dette gjelder inntil annen beskjed blir gitt, skriver politiet på Twitter.

NVE skriver på sine hjemmesider at:

"På morgonen i dag gjekk det fleire større steinsprang og hastigheita til fjellpartiet auka mykje. Farenivået blei då heva frå gult til oransje. I ettertid har steinsprangaktiviteten avtatt, men det er framleis store bevegelsar. No er hastigheita omlag 500 mm/døgn i øvre del av området, og 60 mm/døgn i frontpartiet. Det går framleis steinsprang, og med så store bevegelsar kan endringar skje raskt. Det er meldt utrygt for regn utover dagen, og vasstilførsel har tidlegare vist seg å gi auka bevegelse i fjellpartiet. På bakgrunn av dette aukar NVE farenivået ytlegare, til raudt."

Tirsdag 9. juli senket NVE farenivået fra rødt til gult, etter at beboerne hadde blitt evakuert for 13. gang siden 2014. Dette er altså 14. gang at innbyggerne må evakuere.

Vy skriver på sine hjemmesider at Raumabanen er stengt for togtrafikk mellom Bjorli og Åndalsnes på grunn av faren for ras.