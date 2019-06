To vogntogførere ville ikke stanse for kontroll

Nyheter

Mandag holdt Statens vegvesen og politiet kontroll på E136 på Marstein.

60 kjøretøy ble stanset, 20 av dem var personbiler.

Politiet opplyser at førerne av to vogntog blir anmeldt for ikke å stanse for kontroll. To vogntog fikk kjøreforbud grunnet tekniske mangler.