Rauma sliter hardt med å kutte i driften - går fortsatt mot millionunderskudd

- Det er svært bekymringsfullt at vi har kommet i en slik sjakk-matt-situasjon som vi har gjort. Rauma kommune sliter fortsatt med å få ned merforbruket i egen drift, og vi får dermed heller ikke satt av midler til fond, noe vi absolutt skulle gjort, var venstrerepresentanten Arne Steffen Lillehagens kommentar fra talerstolen under torsdagens kommunestyremøte, der raumarådmann Toril Hovdenaks tertialrapport for kommunens drift for perioden januar til april ble debattert.