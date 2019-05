Fare for streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

Nyheter

Unio, Akademikerne og arbeidsgiverorganisasjonen KS møttes onsdag til mekling. Fristen for løsning er midnatt natt til fredag.

– Vi håper å komme fram til en løsning i meklingen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

21 steder

Over 7.000 Unio-medlemmer fordelt på 21 steder – fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør – tas ut i en eventuell streik. Blant disse er Bærum, Bergen, Drammen, Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Fredrikstad, Porsgrunn, Kongsberg og Ålesund.

Unio (Utdanningsforbundet) opplyser at årsaken til bruddet i forhandlingene var at de lengst utdannede lærerne fikk et dårligere tilbud enn andre arbeidstakere. De mener at en lærer med fem års utdanning ikke er kommet prosentvis like godt ut av årets oppgjør. Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne i Unio 3,03 prosent, ifølge Unio.

KS sier at lærerne med lengst utdanning er tilbudt en reallønnsvekst. Dette innebærer at de får de høyeste tilleggene om man regner om til kroner.

– Hvis rammen er 3,2 prosent og noen skal få langt mer, kan ikke alle også få minst 3,2 prosent, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS.

LO kommune (Skolenes landsforbund) sa tidligere i mai ja til et forslag fra arbeidsgiveren KS. Dette omfatter gruppen av lærere, adjunkter og lektorer med tre og fire års utdanning. De fikk en lønnsøkning på 3,46 prosent, opplyser Skolenes landsforbund.

Streik i staten

Samtidig kan det også bli streik blant tusenvis av statsansatte fredag. Onsdag startet innspurten i statsoppgjøret hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt natt til fredag med å bli enige.

LO Stat tar ut over 2.000 medlemmer i første streikeuttak. I tillegg har YS Stat varslet streikeuttak for 250 medlemmer. Unio tar ut 1.000 og Akademikerne stat 524 medlemmer, skriver FriFagbevegelse.

En rekke departementer blir rammet, blant annet Utenriksdepartementet der 271 medlemmer er tatt ut. Nordland politidistrikt, Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt vil også bli rammet.