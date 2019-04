Rolig for Røde Kors i påskefjellet så langt

Nyheter

– Vi registrerer at det er en stor utfart i fjellet, og er derfor svært glad for at det ikke har vært mer alvorlige hendelser så langt i påsken. Vi kan jo også håpe at folk har fått med seg fjellvettreglene, og tar sine forbehold, sier Rune Guldahl, landsrådsmedlem i Røde Kors Hjelpekorps.

Han beskriver påsken så langt som rolig.

– Til nå i dag, klokken 17.00 tirsdag, har vi kun utført fem henteoppdrag, opplyser Guldahl i en pressemelding.

Et henteoppdrag defineres av at hjelpekorpset vet posisjonen for hvor den eller de som skal berges befinner seg. Et leteoppdrag derimot har ikke et definert hentested og da må mannskapene lete etter den eller de som trenger hjelp.

Så langt i påsken har Røde Kors Hjelpekorps hatt seks leteoppdrag og 70 henteoppdrag. Dette karakteriseres som normalt gjennomsnittlig antall oppdrag så langt i påsken.