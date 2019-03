Til ungdommen

Nyheter

Fredag samlet barn og unge i Rauma seg for å markere ståsted i klimaspørsmålet, og for å å si klart og tydelig ifra til de voksne om at måten kloden nå styres på bærer galt avsted. Barna ber de voksne om å våkne opp, og få opp øynene for barn og unges klimabekymringer. Dette fortjener barna både ros og respekt for, og de bør slippe å bli avkrevd svar på hvordan problemene skal løses.

Det er sjelden Åndalsnes Avis opplever et slikt engasjement i våre medier som denne saken har gjort. De unge uttrykker glede og stolthet over hva de har vært med på å sette i gang, og sier de har valgt å ikke fokusere så altfor mye på ufine kommentarer og utspill som voksne har kommet med overfor klimastreikende ungdommer.

- Vi er glade og stolte nå. Vi føler at vi har vært med på å sette i gang noe bra, og at vi har gjort en innsats som er viktig. Vi vil tydelig markere overfor de voksne hva vi mener - og at vi mener alvor. Det er vi som skal overta jorda etter de voksne, uttaler en av skoleungdommenene overfor Åndalsnes Avis.

Ungdommene setter sjøl fingeren på det som er kjernepunktet i saka. Ungdommene er redde for hva som er i ferd med å skje med miljøet og klimaet på jorda, og i hvilken tilstand de skal måtte overta denne planeten fra de voksne. Det er denne bekymringen vi voksne må møte med lyttende forståelse.

Vi skjønner de unges bekymringer. De støtter seg på samme standpunktet i klimaspørsmålet som de aller fleste av Europas regjeringer og politiske partier gjør, som er basert på en overveldende stor enighet blant verdens tusener av klimaforskere.

Vi beroliger neppe ungdommene med å vise til at klimaet alltid har forandret seg og at det er stor uenighet blant verdens klimaforskere. Det første er alle enige om, også klimaforskerne. Klimaet har alltid endret seg.

Men det bortimot alle klimaforskere og vestlige regjeringer er enige om, er at det moderne menneskets forbruk og utslipp er i ferd med å sette det globale klimaet ut av likevekt. Det er det vi må gjøre noe med.

At ungdommer viser ekte samfunnsengasjement i klimaspørsmålet - også ved å gjennomføre skolestreik - er en del av det som kan bidra til å løse klimautfordringa, og noe de voksne burde takke dem for.