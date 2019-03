Søndag kveld reiser gulltransporten gjennom Rauma - i beste sendetid på TV

Nyheter

Det er den utflytta romsdalingen Steinar Birkeland som er som er programleder i dokumentarserien. Han er tilsatt som journalist ved NRK Hordaland, og har sammen med redaksjonen i Bergen jobbet med programserien i over to år.

I følge NRKs egen omtale av serien er «Det umulige landet" en storslått dokumentarserie som forteller historier om norsk samferdsel.

Hva vegene har betydd for oss

Den viser hvordan vi har funnet veger til hverandre og hva dette har betydd for oss og for utviklinga av landet vårt.

- Det å forflytte seg i Norge har vært og kan fortsatt være utfordrende. Vi har store avstander, spredt bosetting, høye fjell, en lang, krevende kyst og barskt klima, skriver NRK.

Samferdsel har knyttet oss sammen

Programleder Steinar Birkeland har som en Espen Askeladd reist både til lands, til vanns og i lufta med. Hans reise rundt i landet er en fortelling om hvordan vi som folk har blitt knyttet sammen gjennom samferdsel.

– I dag tar vi for gitt at å reise skal være enkelt. Men bak oss ligger en eventyrlig historie om hvordan norske ferdselsveier har blitt til. Og hvordan vi har brukt og bruker dem, forteller programlederen for serien.

Visjoner, vilje og trass

Tittelen «Det umulige landet» peker på at naturen er en mektig motstander når det gjelder ferdsel i Norge.

– Likevel har vi greid å beseire hindringer i naturen. Med visjoner, vilje og trass har forfedrene våre gitt oss ferdselsveier mellom nord og sør, øst og vest - langs kyst og over fjell. Dokumentarserien forteller historier om flere ferdselsveier som samtiden stemplet som umulige, uttaler programledern i pressemeldinga som NRK har sendt ut i tilknytning til TV-serien.

Denne helgas episode, som er den tredje av i alt seks episoder i tv-serien, handler i vesentlig grad om den berømte gulltransporten under 2. verdenskrig.

Da kongen, regjeringa og det norske gullet skullet fraktes unna fly og soldater fra den tyske okkupasjonsmakta, var strekninga fra Dombås til Åndalsnes en av de mest nervepirrende og avgjørende etappene i denne delen av den norske krigshistoria.