Elever på alle kontinenter skulker skolen for å delta i global klimaprotest

Nyheter

Det er planlagt klimaprotester i byer i mer enn 100 land, blant annet i Berlin, Hongkong, Bangkok, New Delhi, Wellington på New Zealand og Uleåborg i Finland. Den planlagte demonstrasjonen i Christchurch på New Zealand ble avbrutt på grunn av terrorangrepet.

«Den siste oppdateringen sier: 2.052 steder i 123 land på alle kontinenter, inkludert Antarktis. Spørsmålet er: Hva skal du gjøre 15. mars 2019? », skrev den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) på Twitter fredag.

Hun er hjernen bak den globale protestbølgen. I fjor høst begynte Thunberg å skulke skolen hver fredag for å rette søkelyset mot klimaproblemene. Hun demonstrerte utenfor Riksdagen, og siden da har snøballen rullet.

I Rauma vil elever streike neste fredag: - De voksne skuffer oss, sier åtte tiendeklassinger på Åndalsnes ungdomsskole.

Også i Norge

I Berlin deltok rundt 10.000 demonstranter, de fleste unge studenter, i en protest på et torg midt i byen. Demonstrasjonen endte utenfor Tysklands statsminister Angela Merkels kontor.

Bare i Sverige er det planlagt 95 demonstrasjoner i løpet av dagen, mens det i Tyskland er ventet 117 protester. I Norge planlegges det fredag såkalte skolestreiker i Oslo, Trondheim, Tromsø, Mandal, Farsund, og Sandnes, ifølge arrangørenes nettsider.

De som deltar, dropper skolen og prioriterer i stedet å marsjere i gatene med krav om mer effektive tiltak mot den globale oppvarmingen.

– De skraper ikke engang på overflaten

Selv deltok Thunberg i protestene utenfor Riksdagen fredag morgen. «Du kan ikke bestikke klimaet», sto det på et av bannerne som studentene holdt. Klimaaktivisten ga flere radio- og TV-intervjuer under demonstrasjonen, og hun sa at hun følte seg veldig spent.

– De skraper ikke engang på overflaten. Jeg vet ikke hva de gjør, men de kaster bort tid, sa Thunberg til en gruppe journalister om sitt møte med ledende politikere under World Economic Forum i Davos i Sveits.

Der ble hun hyllet for sin beskjed til toppolitikerne, der hun sa: «Jeg vil at dere skal få panikk. Jeg vil at dere skal føle frykten jeg føler hver dag».