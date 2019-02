Onsdag kveld: Stort foredrag om alkohol

Nyheter

Det er Mental Helse og og LMS Rauma som arrangerer det åpne folkemøtet om alkohol onsdag kveld. I tillegg til åpning av ordføreren, innlegg av Sindre Mittet, er Julie Wenge invitert til å holde hovedforedraget. Hun legger opp til en uformell stemning, der man til og med kan sende henne spørsmål via tekstmelding, om man ikke tør snakke høgt i forsamlingen.

- Jeg tar med meg telefonen på scenen, sier hun og forklarer mer om hva hennes rolle for kvelden er:

- Jeg er alkoholiker, har vært edru i fem år. Og så jobber jeg med rusavhengige. Alle vesener på jorda liker å ommøblere hjernen, til og med elgen og katten. Og sånn har det alltid vært. Så det er ingenting i min historie som er spesielt. Derfor vil jeg, i stedet for å holde et foredrag, lage et forum. Og jeg nekter å være der om ikke noen spør meg om noe, sier hun og ler høgt over telefonen.

- Jeg er skuespiller, så jeg kommer til å tulle og fjase litt fra scenen. For å varme opp folk. Jeg har gjort dette 70 ganger, så det vet jeg at trengs.

- Hva vil du at folk skal spørre deg om?

- Alt! Folk kan spørre om akkurat det de vil. Om det så er at de lurer på hvor mange jeg har ligget med i fylla, for det vet jeg mange kvinner har fylleangst om, så gjør det. Jeg kommer faktisk til å snakke litt om det også. Folk må spørre meg om det de lurer på. Jeg er tilgjengelig i to timer, med mindre folk vil gå før fordi de kjeder seg. Og det er helt greit om de gjør det, svarer hun.

- Hvem er dette møtet for?

- Det er for alle. I og med at det er åpent regner jeg med at det blir en del pårørende-snakk. For rusavhengige kommer jo ikke, de vil jo ikke høre snakk om noe slik. Men kanskje det kommer noen rusavhengige som er edru eller nykter. Og så håper jeg det kommer noen fra NAV eller ruskonsulenter, at de orker å komme på fritida si, svarer Winge.

Møtet foregår i kommunestyresalen i rådhuset.