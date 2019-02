Nyheter

Det er nettstedet varsom.no som varsler rød faregrad, som er den nest høgeste faregraden.

For søndag er det faregrad oransje, som er moderat. Men med dårligere vær på mandag, øker risikoen for snøskred i Romsdal.

Her er varselet for mandag 11. februar: "Vinden aukar og dreier til nordvest stiv kuling. Dette kjem saman med 12-25 mm nedbør. Sjansen for naturleg utløyste skred aukar måndag. "

Her er værvarselet for Åndalsnes levert av yr.no.