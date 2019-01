Kjørte i autovernet i Innfjorden

Nyheter

Ingen personer er skadet i uhellet, som skjedde torsdag kveld.

Politiet meldte torsdag kl. 21.38 at et kjøretøy hadde kjørt i et autovern i Innfjorden.

- Nødetaten er på stedet. Ingen personskade. Bilen hindrer ikke ferdsel, melder politiet.

#Rauma #Innfjorden E 136. Trafikkuhell. Kjøretøy kjørt i autovernet. Nødetaten er på stedet. Ingen personskade. Bilen hindrer ikke ferdsel. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 17. januar 2019