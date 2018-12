Nyheter

Partnerskap for Naturglede er et faglig og sosial forum for næringslivstopper i Rauma.

Julelunsjen var lagt til kantina i Wenaasgruppen sitt bygg i Måndalen.

Lars Wenaas holdt selv en presentasjon om utviklingen i Wenaasgruppen under lunsjen og hadde ingen anelse om at han også skulle bli hedret med en pris.

Pris i 15 år

Det er Rauma Næringslag som deler ut prisen. Den ble først gitt ut i 2003.

Leder i laget, Arvid Gjerde, sto for den overraskende prisutdelingen, og begrunnet valg av kandidaten på denne måten:

Bidragsyter

– Vedkommende har på en positiv og synlig måte representert Romsdal, Åndalsnes og Rauma, og dermed bidratt til å sette vår kommune og vår region på kartet. Utnevnelsen til «Årets Rauma-ambassadør» er en takk for den uoppfordra innsatsen som er utført til fordel for vår kommune. Det er samtidig et håp om at utnevnelsen gir inspirasjon til en fortsatt positiv innsats for Rauma kommune og vår region, sa Gjerde.

Han påpekte at prisvinneren har bidratt med mye, som vedkommende har fått lite kreditt for.

– Du har deltatt på mange prosjekt og bidratt til at de har blitt gjennomført. Mange ser hva du har gjort, og vi er utrolig takknemlig, fortsatte Gjerde før han røpet navnet på årets Rauma-ambassadør, Lars Wenaas. Prisvinneren selv innrømmer at han ikke er så glad i oppmerksomhet, men synes det var trivelig å få en slik pris.

– Ble du overrasket?

Han er årets Raumaambassadør Prisen ble utdelt under Ytterveggenshowet mandag.

– Ja, jeg visste ingenting. Jeg gruet meg bare for å prate om Wenaas, sier han og ler.

– Hva betyr Rauma for deg?

– Rauma betyr mye. Det er her jeg er fra og her jeg liker å være – og gå i fjellet. Det har aldri vært noe annet sted. Jeg har reist mye rundt, men ikke funnet noe bedre, smiler han.

– Så du vil fortsette her?

– Ja, det vil vi.

– Du har engasjert deg i helsehusdebatten. Hva tenker du om å bli gammel i Rauma?

– Det tror jeg blir bra. Vi blir nok tatt vare på, på en god måte.