Politiet mener legevaktventing går utover beredskapen

2.253 personer ble tatt for ruskjøring av Utrykningspolitiet (UP) i 2017. Det er en økning på 53 prosent på bare to år.

Når noen er mistenkt for ruskjøring, tar politiet med dem til legevakten for å ta blodprøve. Dette er det eneste gyldige bevismaterialet i slike saker, skriver NRK.

Også psykiatrioppdrag som politiet må håndtere, tar opp tid på legevakta.

– Ventingen på legevakta går ut over beredskapen ved at vi ikke har folk til å håndtere en situasjon dersom noe skjer. Vi må være synlige i bybildet for å forebygge straffbare forhold, sier politioverbetjent Knut Grini ved Bergen politistasjon.

Ordenssjef Andreas Mørkve på Tønsberg politistasjon er av samme oppfatning.

– Hvis det er fire betjenter på jobb en helg, og to sitter på legevakta, så får vi ikke hjulpet befolkningen på samme måte i det tidsrommet, sier han.

Avdelingsoverlege Bhupinder Jassal ved Tønsberg legevakt forteller at det pågår et prøveprosjekt der legevakta har en bil som kan kjøre legen ut til pasienter, eller bistå politiet uten at ambulansen rykker ut.

Bilen har den siste måneden kjørt til arresten 14 ganger for blant annet å ta blodprøver.

– Dette er mer samfunnsøkonomisk enn at politiet må vente til sammen 14 timer på legevakta, sier han.