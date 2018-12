Politiet: - Vær oppmerksom og kjør forsiktig

Nyheter

Politiet opplyser om at det er variable forhold på vegene onsdag.

- Vær oppmerksom og kjør forsiktig, er oppfordringen fra dem.

God morgen alle trafikanter. Det er variable forhold i dag. Vær oppmerksom og kjør forsiktig. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) December 5, 2018

Nedbør på formiddagen

I Rauma er det meldt om noe nedbør på formiddagen onsdag, før det blir oppholdsvær. Temperaturene er meldt å ligge på et par plussgrader, før det skal tippe over til minusgrader i natt.

Meteorologisk institutt melder om at et hissig lite lavtrykk treffer Trøndelag og Møre og Romsdal onsdag, og gir sørvest liten storm på kysten. Lavtrykket gir også regn, snø og kanskje hagl.

- Dette må kunne kalles oppskriften på dårlig vær, skriver meteorologene på Twitter.

Et hissig lite lavtrykk treffer #Trøndelag og #MøreOgRomsdal onsdag og gir sørvest liten storm på kysten. Lavtrykket gir også regn, snø og kanskje hagl. Dette må kunne kalles oppskriften på dårlig vær pic.twitter.com/VVFpCg5cpq — Meteorologene (@Meteorologene) December 4, 2018

Venter vanskelige kjøreforhold

Meteorologene forteller for øvrig at det torsdag kveld og fredag ventes vanskelige kjøreforhold over fjellovergangene i Sør-Norge. Årsaken er at det skal bli snø og rundt 0 grader.

Her kan du følge yr.no sitt farevarsel.