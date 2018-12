Årets julegave er å handle lokalt

Dersom Åndalsnes skal være et handelssentrum, må vi som bor her også i åra framover bruke butikkene i egen kommune.

Nyheter

I år vil hver nordmann bruke drøyt 11.000 kroner på julehandelen. Hvor mye av dette skal du bruke lokalt? Svaret kan være med på å avgjøre om vi i åra som kommer har butikker i kommunen eller ikke.

Det er handelsorganisasjonen Virke som har beregnet at kassaapparatene rundt om i Norge i desember måned vil registrere salg for 58,5 milliarder kroner. Det betyr 11.040 kroner pr. innbygger i Norge. Av dette vil vi bruke 4.700 kroner i dagligvarehandelen og 6.340 kroner i øvrige butikker. DNB har andre prognoser: Hver nordmann i år vil bruke gjennomsnittlig 12.288 kroner på julehandelen, mener banken.

I Rauma er vi så privilegerte at vi har butikker som hver for seg og til sammen har et bredt vareutvalg. En finner det aller meste lokalt og vi behøver ikke legge storhandelen til Molde eller Ålesund. Vareutvalget og spekteret av butikker er en kvalitet ved Rauma som bosted vi håper vil vedvare.

Men dersom Åndalsnes skal være et handelssentrum, må vi som bor her også i åra framover bruke butikkene i egen kommune. Og når vi nå er over i desember, må vi minne om handelslekkasjen i Rauma. Sjøl om den er tettet noe, er det behov for at vi bruker en enda større andel av varehandelen i egen kommune. Pilene peker riktig veg, men det er fortsatt store utfordringer: I 2007 brukte Raumas innbyggere 39 kroner av hver 100-lapp til varehandel, utenfor Raumas grenser. I 2012 var dette redusert til 29 kroner av hver 100-lapp.

En annen trussel mot lokale butikker, er den sterkt voksende netthandelen. På Black Friday for noen uker siden ble det satt nye rekorder. Betalingstjenesten Klarna rapporterte at antall betalingstransaksjoner økte med 21 prosent fra fjoråret. Og Prisjakt.no noterte tidenes døgnrekord i antall søk på produkt og priser, ifølge en pressemelding fra handelsorganisasjonen Virke.

Det er viktig at vi forbrukere er bevisste når vi nå skal handle til jul og at vi forsøker å velge lokalt. Men så må også handelsstanden sørge for å være konkurransedyktige på kombinasjonen pris, kvalitet og sørvis, og bevise at vi ikke kan være dem foruten.

Lykkes vi med dette i Rauma, kunder og butikker, kan det bli den største og beste julegaven til hverandre.