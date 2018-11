Snart er det adventstid: Vi gleder med blomster

Nyheter

Vi nærmer oss jul og en svært lang tradisjon i lokalavisas spalter. Vi deler ut julestjerner til personer som blir foreslått av våre lesere.

– Ja, det var veldig kjekt, sier Brit Landmark som for ett år siden fikk avisas julestjerne sammen med Annebeth Kavli. Hun sier at det den gangen nesten føltes litt urettferdig fordi det var andre som kanskje hadde stått på mer med musikkkafe for de aldre i mange år

Her kan du foreslå hvem som fortjener ei julestjerne.

– Vi fikk blomster fordi vi stiller opp med sangglede for de eldre på det som den gang var Rauma sjukeheim og Åndalsnes sjukeheim, forteller Brit Landmark. Hun forteller også at de fortsatt holder på, fortsatt mest på Åndalsnes sjukeheim og ikke på helsehuset der de opplever at akustikken er for dårlig.

– Å få blomster er koselig fordi det er en anerkjennelse for det du gjør og at det du gjør bli satt pris på, sier Brit og legger til at tradisjonen med at lokalavisa deler ut blomster til ildsjeler, synes hun det er verdt å ta vare på.

– Det er nok av gode gjerninger rundt omkring og dermed gode kandidater som bør kunne få en blomster på denne måten, mener Brit Landmark.

– Hvorfor dele ut juleblomster, redaktør Per-Kristian Bratteng?

– Vi skulle kanskje ha gjort det hver uke hele året. Fordi det er så mange som fortjener det, som gjør noe for andre og som setter andre foran seg sjøl. Førjulstida er ei fin tid til å hedre folk med en blomster og vi har en lang tradisjon for dette som det er all grunn til å føre videre. Leserne setter også stor pris på de historiene som det blir av dette. Vi kommer til å dele ut blomster til og med romjula, sier han.

