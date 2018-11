Fregatten Helge Ingstad synker

Nyheter

Flere vaiere som har holdt fregatten på plass, har røket, opplyser Forsvaret.

Fregatten har ligget sikret til land med ni kraftige vaiere, siden kollisjonen med oljeskipet Sola TS torsdag forrige uke.

På en pressekonferanse tirsdag opplyste flaggkommandør og sjef for maritime operasjoner i Sjøforsvaret, Yngve Skoglund, at fregatten lå stabilt helt fram til mandag kveld.

Håvard Mathiesen, sjef for sikringsarbeidet i Forsvarsmateriell, sa da at baugen sank ytterligere 1 meter og de to svakeste vaierne røyk.

– Vi erstattet dem mer forsterkede vaiere og jobbet fram til midnatt med å forsterke videre. Da opplevde vi at det ikke var trygt nok for personellet å fortsette, opplyste han.

Klokken seks tirsdag morgen røk samtlige sikkerhetsvaiere i baugen etter at festene i fjellet sviktet.

– Baugen falt da dypere og skipet la seg til ro på dypere vann. Fartøyet ligger nå stabilt, sa han.

Kystverket opplyste klokken 10 at det bare er radartårnet, samt deler av hekken som stikker opp over vannflaten.

Kystverket har totalt samlet opp 13 kubikkmeter med forurensing.