Vurderer rødt igjen

Dette sier vakthavende geolog Lene Kristensen i en kommentar til Åndalsnes Avis lørdag ettermiddag.

– Sjøl om hastighetene i fjellet har vært uendret det siste døgnet, så er fjellet ved Veslemannen så sensitivt at vi følger ekstra nøye med nå når det er meldt så mye nedbør igjen, særlig søndag, sier NVE-geologen.

Lørdag morgen valgte NVE å opprettholde oransje farenivåved Mannen, men nå øker altså fokus på nødvendigheten for å heve farenivået til rødt igjen.

– Fjellet er fortsatt veldig sensistivt og urolig, og med de nedbørsmengdene som er meldt nå, er det en ganske stor mulighet for at vi må sette farenivået til rødt igjen hvis vi ser at fjellet responderer raskt på økt nedbør igjen. Og det er vi redd det vil gjøre, sier NVE-gelog Lene Kristensen.