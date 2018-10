Åpne dører og hjerter - og slipp bøssene inn

Nyheter

Det er igjen klart for årets store dugnadsløft. NRKs tradisjonsrike TV-aksjon har vokst seg til å bli verdens største innsamlingsaksjon i antall frivillige og innsamlede penger, målt i forhold til folketallet. Også Rauma gjør sin del av denne imponerende jobben.

Målet for TV-aksjonen er at alle landets husstander skal få besøk i morgen ettermiddag. Til det trenger aksjonen 100.000 bøssebærere over hele Norge. Nesten 100 av dem er i aksjon i vår kommune. Det er ikke så lite imponerende, bare det.

I forrige uke måtte rett nok vår lokale aksjonsleder Marit Bishop gå ut i lokalavisa og varsle at det fortsatt manglet 35 bøssebærere i Rauma. Torsdag meldte aksjonsledelsen at de kunne puste lettet ut. Bøssebehovet var dekt. Uten dem svikter fundamentet for dette unike konseptet.

Vi aner at årets TV-aksjon har litt større utfordringer enn tidligere med å nå massivt og tydelig ut. Kanskje har ikke budskapet nådd helt fram til folk denne gangen. Den noe krevende bøssebærer-rekrutteringen i Rauma kan også tyde på det.

Vi håper inderlig vi tar feil, for budskapet i årets aksjon fortjener i høyeste grad å bli løftet fram og satt fokus på. Inntektene av årets aksjon går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

– Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen, heter det i omtalen av årets aksjon.

Vi oppfordrer raumaværingene til å slippe bøssebærerne innenfor, og åpne dører og hjerter. Mellom kl. 16.00 og 18.00 søndag ettermiddag banker de på. Er du ikke hjemme er det flere måter å betale på. Vippser du mellom kl. 16 og 18 søndag, blir beløpet ditt registrert som en del av Raumas totale innsamlingsbeløp.

Søndag kveld får vi fasiten over hvor mye Rauma har bidratt med til årets aksjon, som har hovedbudskapet «Mindre alene sammen».