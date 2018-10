Veivalg i reiselivet

Nyheter

Først vil vi takke AP og SV for at de tar debatten om hvilke veivalg Rauma skal velge innenfor reiseliv.

Miljøpartiet De Grønne i Rauma mener dette er en av de viktigste valgene Rauma kommer til å ta på mange år. Valget vi nå tar vil ikke bare påvirke oss som bor i Rauma men også alle andre.

Det er viktig å tenke globalt og ikke bare lokalt når vi nå skal velge. FN sin klimarapport sier at vi må gjøre drastiske endringer i tiden som kommer for å kunne begrense den globale oppvarmingen.

Rauma bør derfor se sitt ansvar og velge turisme som støtter FN sin klimarapport og forpliktelsene Norge har gjort via Parisavtalen.

Vi bør velge å bli en aktivitets destinasjon som er basert på miljøvennlige tilbud, samt og satse på kortreiste turister. Det hjelper lite hvis tilbudet har små fotavtrykk lokalt hvis de er rettet mot turister som kommer fra andre siden av kloden eller via cruise.

Vi ønsker ikke å utelukke gjester men vi bør konsentrerer oss om den kortreiste turisten. Om dette skal gjelde Skandinavia eller Europa er en diskusjon vi må ta. Rauma er akkurat så unikt og ekstremt som de fleste sier.

Vi har muligheten til utallige tilbud til våre gjester bare vi alle drar i samme retning. La oss ha litt is i magen og tenke langsiktig. Det er lett å velge feil nå i starten. Noen viktige punker for oss er:

- Kortreiste turister som hovedfokus.

- Miljøvennlige tilbud sommer OG vinter.

- Tilbud som strekker seg over flere dager, gjerne ved å kombinere flere aktører for å skape lengre og varierte tilbud.

- Bedre buss og togforbindelser.

- Mest mulig lokal forankring i næringslivet og bruke av lokale ressurser.

Vi kommer ikke unna denne debatten uten å snakke om gondol planene på Åndalsnes. MDG i Rauma mener at denne ikke bør bygges av flere grunner. Her er noen punkter vi mener er viktige.

Mye av inntektsgrunnlaget er basert på cruise turister. Cruise turisten gir en av de største fotavtrykket av alle turister og må unngås. Aksla og rampestreken har blitt et populært turmål som veldig mange av våre turister ønsker å besøke. Det er for de fleste er stor bragd å gå opp både for stor og små, og turen er ofte et mål i seg selv. Gondolen vil føre til at det ikke lenger er like stas å gå.

En gondol vil også føre til at turisten rekker flere aktiviteter på en dag og vil muligens bli en dag kortere. Noe som igjen kan føre mindre antall gjestedøgn. Hvorfor overnatte til i morgen når vi kan ta en kjapp tur på rampestreken i ettermiddag? Målet vårt er en miljøvennlig utvikling med tilrettelegging deretter.

Utvikling av Rauma som turistmål har et stort potensial med like store konsekvenser. Det er viktig at vi får frem alle sider før vi nå stormer frem. Vi i Rauma MDG ønsker å kunne stå rakrygget når vi blir konfrontert med våre valg i fremtiden. Og husk at vi påvirker globalt.

Møt frem til debatt på kulturhuset 26/10 kl 19 enten du har behov for å si noe eller bare ønsker å følge med på hva som kommer til å skje.