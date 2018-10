27 milliarder til jernbane i neste års statsbudsjet

Nyheter

Regjeringen vil bevilge til sammen 27 milliarder kroner til ulike jernbaneprosjekter i statsbudsjettet for 2019. Det er 12 prosent mer enn i årets budsjett.

Etter det NTB kjenner til er bygging av InterCity Vestfoldbanen, planlegging av InterCity Østfoldbanen og en ny Oslo-tunnel blant prosjektene som får økt støtte.

Fra tidligere er det kjent at regjeringen vil øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent. Det betyr at potten for dette vil bli på 3,7 milliarder neste år. Blant annet økes støtten til store kollektivprosjekter i byer med byvekstavtaler med over 1,5 milliarder kroner, mens 650 millioner kroner bevilges til tiltak for sykkel, gange og kollektivtransport langs riksveier.