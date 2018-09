Tirsdag kveld: Beboerne evakuerer - rødt igjen

Nyheter

NVE hevet farenivået til rødt. Det betyr evakuering for beboerne, som har bodd heime ei natt etter å ha vært evakuert.

– Mannen skiller seg fra alle andre fjell vi følger – De andre fjellene NVE overvåker beveger seg mindre på et helt år enn fjellet ved Veslemannenannen gjør på ett døgn.

Politimesteren har innført oppholds- og ferdselsforbud ved Mannen.

NVE skriver i en pressemelding tirsdag kveld: "På bakgrunn av økende bevegelser, varmegrader og regn utover kvelden og natten varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen.

Åndalsnes: Veslemannen - med grunnlag i auka røyrsler, varmegrader og regn endrar NVE farenivået for Veslemannen til RAUDT. Evakuering er sett i verk. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 25. september 2018

Farenivået for Veslemannen ble satt opp til oransje kl. 14:30 i dag etter at det ble varmere i fjellet og det startet å regne. I løpet av sen ettermiddag og kveld har bevegelsene økt. Det er varslet varmegrader og betydelige nedbørsmengder frem til i morgen formiddag.

- Døgnhastigheten er nå oppe i 12 cm i øvre del og 1-1,5 cm i nedre del. Det forventes en økning i bevegelse på grunn av regn og smelting av snø, sier seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikra.

På bakgrunn av dette varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen."

Den aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,4 meter den siste måneden, ifølge NVE.

Beboerne i området er nå evakuert for tredje gang på en drøy uke, for fjerde gang i år og for niende gang siden 2014.