NVE opprettholder rødt farenivå for Mannen

– Bevegelsene økte utover dagen i går og i går kveld etter mye regn og snøsmelting. I løpet av natten har det kommet mye snø igjen, og det er store bevegelser i fjellpartiet. Derfor opprettholder vi rødt farenivå, sier vakthavende geolog Gudrun Majala i NVE til NTB søndag formiddag.

Det er nå en døgnhastighet på 10 centimeter i øvre del av fjellpartiet Veslemannen og 1 centimeter i nedre del. NVE fortsetter den kontinuerlige overvåkingen av fjellpartiet.

– Vi vurderer farenivået fortløpende. Bevegelsene er store enda, og det er de som styrer farenivået. Derfor er det for tidlig å si noe om når vi eventuelt vil endre farenivået, sier Majala.

Søndag formiddag er det minusgrader og snø på Mannen.

– Når det er såpass mye snø på fjellet fungerer det som et vannmagasin når det blir plussgrader. Det vil bli mer tilførsel av vann, som kan bidra til å øke bevegelsene igjen, sier Majala.

Foreløpig er det meldt kaldt vær og snø ved fjellpartiet de neste dagene. Onsdag ser det ut til at det igjen kan bli plussgrader og regn.

Ifølge NVEs dagsrapport kl. 10.00 for Veslemannen, er det -2,7 grader på Mannen og det ligger 37 cm snø. "Spesialvarslet fra met.no indikerer mellom 30 og 45 mm nedbør det neste døgnet, og fra -3 til 0 grader. Dette betyr at det kan komme ytterliggere en halvmeter snø og dette vil fungere som et betydelig vannmagasin som kan tilføre fjellpartiet vann når det blir varmere. Det er varslet minusgrader og snø frem til onsdag.

På bakgrunn av de store bevegelsene opprettholder NVE rødt farenivå."