– Vil få en enorm vekst

Dette sa en entusiastisk direktør i Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, da han innledet under miniseminaret om den videre utviklingen av reiselivet i Åndalsnes og Rauma.

– Vi ser nå at det utvikler seg flere og flere steder på Vestlandet der aktørene som står bak utviklingen tar en større og større del av verdikjeden, sa Jørgensen.

Han viste til steder som Flåm, Geiranger, Voss, Loen, Jørpeland med Preikestolen, Odda med Trolltunga og Eidsfjord med Vøringsfossen.

Bare få vinnere

– Jeg tipper at av alle de destinasjonene som har vokst fram på Vestlandet de siste årene, så vil kanskje bare fire av dem bli vinnere, og jeg mener med hånden på hjertet at Åndalsnes og Rauma bør kunne være på dette vinnerlaget, sa Jørgensen.

– Dere sitter på det ypperste av det Vestlandet har å by på innen reiselivet. Hvorfor skal dere da ikke være på vinnerlaget? spurte Fjord Norge-sjefen.

Helårsturisme

Han trakk fram fire punkter som er sentrale for å kunne være blant vinnerne innen reiselivet på Vestlandet:

Helårsturisme, med et lokalsamfunn som lever av reiselivet hele året. At det er lett å komme seg hit. At det er lett å komme seg rundt om i regionen for andre opplevelser. Åpent hele året med sesongdifferensierte priser.

Utenlandsk kapital

– Aktivitetsturismen tar helt av nå. Det globale markedet er helt enormt. Utenlandsk kapital ser nå mer på mulighetene for å investere i norsk reiseliv enn vi gjør sjøl. Det er et paradoks, sa Jørgensen.

– Derfor er den organiseringen av reiselivet som nå skjer i Rauma gjennom Romsdalen AS veldig spennende. Tiden for dette er nå. Alt ligger til rette for Åndalsnes som «The Adventure Capitol of Scandinavia». Men som sagt, det vil bli stort behov for kapital, avsluttet Jørgensen.