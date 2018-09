Nyheter

Et enstemmig kommunestyrevedtok at Rauma kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på 2.616.659 kroner, som Tørla vassverk SA tar opp til refinansiering av lån.

Tørla vassverk er et andelseid samvirkeforetak, og hovedvannkilden er elven Tørla i Måndalen. De har investert i utskifting av rørledninger i 2017 og har et lån som de ønsker å refinansiere.

En selvskyldnergaranti vil gi langt bedre rentebetingelser og åpne for at de kan søke Kommunalbanken om lån.