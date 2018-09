Alle må bidra i innsparing

Nyheter

Dette sa en presset rådmann Toril Hovdenak i sin orientering overfor kommunestyret om den økonomiske situasjonen i Rauma kommune. Rådmannen innledet kommunestyrets budsjettseminar for 2018 med en orientering om dagens økonomiske status i kommunen.

Politikerne presset rådmannen i økonomisaken - Dette er meget dårlig økonomistyring, sa Høyres Renate Soleim fra kommunestyrets talerstol.

Rettferdig fordelt

– For å hente inn igjen merforbruket innen helse- og omsorg i Rauma kommune 2018, har vi nok ressurser innen denne sektoren til at det er i hovedsak er her innsparingene må komme. Samtidig er størrelsen på overforbruket slik at de andre sektorene også må bli med i en straksdugnad med innstramminger.

– Målet er at måten kommunen bruker ressursene sine på skal være «rettferdig» fordelt mellom tjenesteområdene våre, basert på den kunnskapen vi har om demografi, geografi og kommunens inntektsnivå, sa rådmannen.

– De største utfordringene vi står overfor nå, er å identifisere og sette inn tiltak overfor merforbruket innen helse- og omsorg. Det er det vi har vårt hovedfokus på nå, mer enn å fokusere på hva som var årsakene til det som har skjedd, sa Toril Hovdenak i orienteringen overfor kommunestyrets medlemmer.

– Ifølge tallene vi legger til grunn, og sammenliknet med andre kommuner, bruker vi nok ressurser innen helse- og omsorg i Rauma til at vi bør ha et betydelig potensial til å stramme inn på kostnadene på dette området.

Mistet oversikten

Rådmannen la ikke skjul på at omorganiseringen innen helse- og omsorgssektoren, med overgangen og innflyttingen til et nytt helsehus, ble så omfattende at man mistet mye av oversikten over situasjonen.

Debattinnlegg: Ordføreren har ikke sagt at ansatte har skylda "Det er helt klart rådmannens ansvar i enhver kommune at budsjettene blir fulgt."

– Overgangen til Helsehuset tok mye fokus vekk ifra den økonomiske styringa innen helse- og omsorgssektoren, sa Hovdenak til kommunestyret.

– Vi kommer ikke til å gå i balanse i 2018. Det vi hadde satt av i budsjettet til å plassere i fond, må vi nå bruke til å dekke inn i merforbruket, i tillegg til de innsparingene vi må gjøre i driften, sa rådmannen, og signaliserte samtidig et stort omstillingsbehov i driften av kommunen de kommende fire åra.

– Skal vi gjøre større strukturelle grep i måten vi drifter kommunen på, eller skal vi kutte litt overalt, spurte rådmannen til slutt, og viste samtidig til at Rauma har lite midler på sitt disposisjonsfond.

– Vi har ingen buffer til å ta uforutsette utgifter og dekke dette fra fond. Dette skulle vi gjerne hatt for å møte f.eks. økte renteutgifter.