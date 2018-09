Rauma får 4,5 millioner kroner fra Havbruksfondet

Nyheter

- Jeg er veldig glad for at regjeringen styrker kommuner og fylkeskommuner og fortsatt legger forholdene til rette for aktivitet i distriktene i hele landet, sier Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H).

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 2,7 milliarder kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag.

Møre og Romsdal fylkeskommune får 34,3 millioner kroner.

- Det skal lønne seg for kommunene å legge til rette for laksenæringen. Nå får de en velfortjent belønning, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet.

- Denne utbetalingen er med på å synliggjøre at oppdrettsnæringen gir noe tilbake til lokalsamfunnene. Dette er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen kultur, helse, skole, idrett, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.

Her er utbetalingene i 2018 fra Havbruksfondet: