Vil at Yvonne Wold skal helde fram listetopp for SV

Ein samla nominasjonskomite foreslår at dagens fylkestingsrepresentant, Yvonne Wold frå Rauma, framleis skal vere SVs førstedame i fylkespolitikken.

- Wold markerer seg og SV godt, og er motivert for fire nye år som fylkespolitikar, seier leiar i nominasjonskomiteen, Ingrid Opedal, i ei pressemelding.

Vi finn òg fleire Raumaværinger på lista: Øystein Wang-Norderud er på 21. plass på lista og Ina Killingrød Greve på 48. plass.

Ellers ser lista slik ut:

Nummer Namn Fødselsår Bustadkommune 1 Yvonne Wold 1977 Rauma 2 Anders Lindbeck 1973 Ålesund 3 Kim Thoresen-Vestre 1984 Molde *dissens Victor Starheim 4 Marit Aklestad 1983 Ørsta 5 Line Karlsvik 1978 Kristiansund 6 Victor Starheim 1999 Molde *dissens Kim Thoresen-Vestre 7 Elise Stokken 2001 Ørsta 8 Petter Andreas Wadstensvik 1999 Kristiansund 9 Kjellfrid Blakstad 1954 Gjemnes 10 Manuel Navarro 1956 Sykkylven 11 Hege Torsmyr 1971 Sunndal 12 Eldar Høidal 1956 Sykkylven 13 Borghild Moe 1955 Kristiansund 14 Frank Schneider Villa 1967 Vestnes 15 Birgit Oline Kjerstad 1961 Haram 16 Viggo Jordahl 1957 Kristiansund 17 Branka Gutic 1958 Molde 18 John Osnes 1947 Ulstein 19 Wenke Greve 1951 Averøy 20 Skafti Helgason 1961 Vestnes 21 Erling Outzen 1956 Sunndal 22 Anita Land 1956 Surnadal 23 Bjørn Jacobsen 1960 Molde 24 Dagrun Vikesland 1968 Norddal 25 Ingrid Opedal 1954 Volda 26 Øystein Wang-Norderud 1976 Rauma 27 Oddrun Årflot 1959 Volda 28 Morten Feiring 1958 Ulstein 29 Maud Grøtta 1961 Tingvoll 30 Øyvind Fenne 1951 Fræna 31 Marte Skrede Hide 1976 Herøy 32 Eivind Hasle 1943 Surnadal 33 Laila Nøsen 1970 Fræna 34 Vidar Halvorsen 1971 Ålesund 35 Gudrun Refstrup 1946 Fræna 36 Arnfinn Ugelstad 1954 Eide 37 Bente Nybøen 1954 Skodje 38 Tor Larsen 1942 Kristiansund 39 Anne-Merete Varhaugvik 1981 Molde 40 Rune Kleiven 1949 Ålesund 41 Ann Ørjebu 1987 Kristiansund 42 Ole Aditya Palmer-Morewood 1992 Nesset 43 Nina Grøndahl 1951 Norddal 44 Rolv Sæter 1951 Gjemnes 45 Kristin Mandt-Heim 1980 Molde 46 Katla Skeide 1983 Ålesund 47 Roar Leite 1975 Averøy 48 Ina Killingrød Greve 1983 Rauma 49 Terje Linge 1946 Norddal 50 Roger Torgersen 1973 Misund 51 Cecilie Rørstad 1979 Ørsta 52 Jan Erik Stokkeland 1964 Hornindal 53 Trisha M. Masocol 2000 Ålesund

Auka oppslutning

Opedal fortel at oppslutninga om SV auker.

Ein fersk gallup frå Respons Analyse gjev SV 5,6 % av stemmene i Møre og Romsdal, og 3 representantar på fylkestinget.

- Målet er sjølvsagt fire, noko som vil gje ei god plattform for å drive ein politikk for dei mange, ikkje for dei få.

Nominasjonsmøtet er i oktober. Opedal fortel at komiteen har hatt eit luksusproblem, med mange gode kandidatar som både kan og vil gjere ein innsats. Lokallaga har kome med innspel i to omgangar, og det har vore knallhard prioritering der gode kandidatar dessverre har hamna lenger nede på lista enn dei fortener.

- Vi har prøvd å balansere omsyn til kjønn, alder, geografisk tilhøyre og bakgrunn, og meiner denne lista speglar det mangfaldige samfunnet vi lever i, seier Opedal.