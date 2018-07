Defne og Rawit ønsker seg vertsfamilie i Rauma

Nyheter

- Det er mange gode grunner til å være vertsfamilie, men en av de beste er nok at du oppfyller drømmen til en ungdom som vil lære om den norske kulturen samtidig som du selv også får en opplevelse for livet. En helt vanlig hverdag blir plutselig litt spesiell når du deler den med noen som ikke er vant til den, sier Emma Øien i AFS Norge Internasjonal Utveksling.

Nå leter de etter vertsfamilier i Rauma - samt mange andre steder i landet. Den 18. august kommer nemlig 129 utvekslingselever til Norge, som skal gå på norsk videregående skole og bo hos en vanlig norsk familie. Noen vet allerede hvor de skal bo, men det gjelder ikke alle.

- Over 90 av dem mangler fortsatt vertsfamilie, og lurer veldig på hvor de skal bo når de kommer til Norge i august, forteller hun.

Defne og Rawit

Defne og Rawit er to av utvekslingselevene som gjerne vil bo i Åndalsnes til høsten.

Defne kommer fra Tyrkia og beskrives som en munter og kreativ jente som er glad i musikk, dans, idrett og film.

- Defne trives godt på skolen og hennes rolige og modne personlighet er høyt verdsatt der. Hun går på engelsktalende skole, hvor hun også har hatt tysktimer i 10 år, og er veldig interessert i å lære nye ting og i å bli kjent med forskjellige kulturer, noe som også er en stor del av motivasjonen til å dra på utveksling, forteller Øien.

Rawit kommer fra Thailand, og går under kallenavnet Wit. Han forteller til AFS Norge Internasjonal Utveksling at han tar skolen seriøst og han bruker mye tid på å lese skolefag og at han også spiller flere instrumenter:

- Wit har valgt Norge som utviklingsland fordi han gjerne vil oppleve noe som han ellers ikke ville fått gjort. Sist men ikke minst var det fasinasjon over den norske kulturen som bidro til hans valg. TV-serien «Viking» på Netflix og bøker om norsk kultur har også gjort sitt til at Wit landet på Norge som foretrukken destinasjon.

- Viktig at norske familier stiller opp

Som vertsfamilie må du still med kost og losji, og hjerterom- Det er ingen krav til hvordan en vertsfamilie skal være.

- Utvekslingselevene kommer til Norge for å bli kjent med norsk språk, familieliv og kultur. Det betyr at det mest spennende for utvekslingselever er helt vanlige familier som gjør helt vanlige ting! De skal lære seg norsk, og kommunikasjonen i hjemmet skal foregå på norsk. Familien kan komme i alle størrelser og sammensetning, her er det bare kreativiteten som setter grenser.

De forteller at det viktigste er å være åpen for å ta en student inn i livet ditt, og ikke minst inn i hjertet.

- Å være vertsfamilie er en spennende opplevelse, du blir bedre kjent både med verden og deg selv. Utvekslingselevene skal bli en del av familien, og delta i familielivet på samme måte som de andre familiemedlemmene, forteller Jonas Ørnesen Andersen, Generalsekretær i AFS Norge.

Utvekslingselevene som kommer er fra land over hele verden, og har ulike interesser og personligheter. Som vertsfamilie får man komme med sin «ønskeliste» både med hensyn til kjønn, land og interesser, før man sammen med AFS Norge velger elev.

- Nesten 2.000 norske videregåendeelever drar ut i verden på utveksling hvert år. Utenlandske ungdommer bør få den samme muligheten til å komme på utveksling til Norge. Utveksling må bygge på gjensidighet, da er det viktig at også norske familier stiller opp, mener han.