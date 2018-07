Trøndelag og Vestlandet: Fint ferievær i tiden som kommer

Nyheter

-Bortsett fra en eller annen byge som kan poppe opp, varsler meteorologen.

– Det blir fint ferievær i tiden som kommer, sier statsmeteorolog Ida Fossli i Meteorologisk institutt.

Helga blir bra både på Vestlandet og i Trøndelag. Det kan komme noen overraskende byger, men temperaturmessig blir det fortsatt varmt og sommerlig.

– Det blir rundt 20 grader. I indre strøk blir det 25 grader, kanskje opp mot 30. Det er litt usikkert hvordan luftmassene vil bevege seg, varsler hun.

I starten av neste uke blir det litt regn. Det kommer inn et lavtrykk fra vest som gir regn mandag og første del av tirsdag. Videre framover blir det tørt og varmt, ifølge prognosene, med unntak for de uforutsigbare ettermiddagsbygene.

Sjokk i nord

Sjokkvarmen forlater Nord-Norge for denne gangen. Finnmark får kanskje nyte sola helt til helgen, men deretter blir det mer vanlig sommervær i hele landsdelen.

De siste dagene har Nord-Norge notert varmerekorder i alle tre fylkene.

Det tørre og varme været preger også fortsatt Østlandet og Sørlandet. Enkelte dager kan det bli opp mot 30 dager.

Ida Fossli sier at det viktigste nå er skogbrannfaren. Tørken ser ut til å vare framover og ut til neste uke. Skogbrannvarselet vil bli opprettholdt for Sørlandet og Østlandet.

– Tendensene framover ut over prognosene på ti dager, er at det fortsatt ser ut til å bli tørt og varmt. Det ser jeg allerede nå. Det er kanskje antydning til regn i form av noen byger mot slutten av tidagersperioden, men dette er veldig usikkert og det endrer seg hele tiden.

Tørt i Skandinavia

Danmark og Sverige har hatt et ganske likt vær som Sørlandet og Østlandet – bortsett fra at de kom litt senere i gang med de varmeste temperaturene. Det er ganske tørt vær med den samme tørkesituasjonen for bøndene.

– Dette som skjer er interessant fra et meteorologisk perspektiv. Det er kjempespesielt med forholdene som har vært siden mai, sier Fossli.