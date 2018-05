Lav søkning til matfag ble månedens tusentips

Nyheter

Det blir ikke nok elever til å få starte tilbudet i restaurant- og matfag ved Rauma videregående skole til høsten. Den som tipset oss om den saka, får 1.000 kroner i honorar fra lokalavisa.

Men en del andre apriltips har vi fått. En tipser gjorde oss oppmerksom på at en mann fra Rauma hadde blitt angrepet av hai i Thailand og en annen tipser fortalte oss at mange funksjonshemma fra Rauma hadde fantastiske aktivitetsdager på Bjorli.

At vegen siger ut i Hamreura, var det en leser som fortalte oss og vi ble også tipset om at Rauma spelemannslag gikk helt til topps i kappleiken på Åndalsnes. At Romsdalseggen fikk 600.000 kroner var et tips. Vi fikk også tips om at det er fire brødrepar som i år spiller på A-laget til ÅIF.

Vi er godt inne i mai måned, men det er fortsatt mange muligheter til å gi oss gode maitips.

Det beste tipset hver måned honoreres med 1.000 kroner. Så sender vi i tillegg ut mange Flax-lodd.